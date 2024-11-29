Благодаря дополнительным средствам областного бюджета в 24 населенных пунктах появятся новые ФАПы

Выделить уже в 2023 г. дополнительные средства на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов. Это было одно из первых значимых решений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по укреплению системы здравоохранения.

Были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

"Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов — важнейшее решение, которое делает медицину на селе доступнее. По инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов, в том числе два из них возводятся в Ставропольском районе. Уже в этом году жители села Осиновка и поселка Висла будут получать помощь в новых просторных модульных зданиях. Также масштабные преобразования первичного звена проводятся в районе благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Но значимо, что и региональные власти уделяют колоссальное внимание укреплению здравоохранения и принятые решения позволяют с опережением и без ожиданий делать сельскую медицину современной, доступной и качественной", — отметила главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина.

Развитие продолжится — в следующем году будут возведены 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов, что в полтора раза больше, чем в 2024 году.