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Хоккей Спорт

"Лада" одержала победу над "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 ноября, хоккеисты тольяттинской "Лады" одержали первую в истории выездную победу над "Куньлунь Ред Стар", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в МУП "Арена "Мытищи".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первой трети команды действовали на встречных курсах, да и сама игра была насыщена моментами, один которых был внезапно реализован тольяттинцами на 10-й минуте. Алексей Ожгихин выкатился из-за ворот и попытался отдать передачу на партнера, но шайба попала в конек хоккеиста "Куньлуня" и отскочила в сетку — 0:1. Далее "драконы" постепенно начали прибирать инициативу к своим рукам, чему сильно поспособствовали три подряд удаления уже во втором периоде, однако подопечные Павла Зубова терпеливо работали в обороне и неплохо ловили соперника на контрвыпадах. Только вот в завершении у волжан ничего не получалось.

В третьем игровом отрезке натиск со стороны "Куньлуня" постепенно стал спадать, хотя хозяева все равно настойчиво угрожали владениям Владислава Подъяпольского и на 55-й минуте они все-таки забили. Бросок Иэна Маккошена от синей линии не был мощным, однако шайба проскочила под щитками вратаря "Лады" и оказалась в воротах — 1:1. Казалось, что дело теперь идет к овертайму, но в концовке основного времени "автозаводцы" заработали большинство и не без доли везения сумели его реализовать. Голкипер "Куньлуня" Кайл Кейзер при попытке прервать поперечную передачу Егора Черникова неудачно выставил клюшку и через несколько мгновений "драконам" пришлось шайбу вынимать из собственных ворот. 1:2. И этот счет "Ладе" удержать удалось. Итог — победа в Мытищах.

Следующую игру тольяттинский коллектив проведет на домашнем льду 3 декабря, оппонентом будет череповецкая "Северсталь".

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