"Ладья" уступила "Толпару" - 2:5

В пятницу, 29 ноября, хоккеисты "Ладьи" дома проиграли "Толпару", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первая половина встречи получилась безрезультативной, при этом моментов у обеих команд было много. В итоге счет был открыт только на 34-й минуте, когда Егор Меркесов с пятака перевел шайбу в открытый угол уфимских ворот — 1:0. Гости быстро отыгрались после точного броска Александра Брыксина от синей линии, однако на второй перерыв "Ладья" все-таки ушла в качестве лидера, так как Александр Государев реализовал большинство. 2:1.

А вот в заключительной трети волжане не совладали с "Толпаром". На исходе 49-й минуты Ришат Хусаинов поразил тольяттинский створ и сравнял счет, хотя незадолго до этого уфимцы уже отличились, но гол был отменен после успешного челленджа тренерского штаба "Ладьи" на блокировку вратаря. 2:2. Далее инициатива была полностью у игроков "Толпара" и в концовке поединка они дожали хозяев. Сперва Александр Жаровский вывел свою команду вперед, а затем Максим Загребин и все тот же Жаровский по разу поразили пустые ворота "Ладьи". Финальная сирена зафиксировала поражение подопечных Сергея Лопушанского — 2:5.

Следующий матч "Ладья" проведет 9 декабря в Нижнем Новгороде, где сразится с "Чайкой".