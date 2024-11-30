В Самаре автобус № 11 пустили в объезд из-за ремонта на сетях

В Самаре автобус № 11 пустили в объезд по улицам Водников и Венцека в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.
По информации ведомства, причиной изменения маршрута автобуса стал ремонт системы водоотведения по ул. Максима Горького от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.
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Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???