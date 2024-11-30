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Общество

В Самаре автобус № 11 пустили в объезд из-за ремонта на сетях

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре автобус № 11 пустили в объезд по улицам Водников и Венцека в оба направления, сообщает городской департамент транспорта.

По информации ведомства, причиной изменения маршрута автобуса стал ремонт системы водоотведения по ул. Максима Горького от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

Больше доступных гостиниц
Больше указателей на улицах, карт, путеводителей
Больше доступных кафе, столовых
Больше массовых спортивных и культурных мероприятий
Улучшение состояния дорог, тротуаров
Отсутствие пробок, наличие кемпингов
Большая информированность о Самаре в др.регионах РФ
Всего проголосовало: 147
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