Вячеслав Федорищев поздравил Почетного гражданина Самарской области Александра Григоревского с 95-летием

Почетный гражданин Самарской области Александр Николаевич Григоревский сегодня празднует 95-летие.
Александр Николаевич родился в селе Арзамасцевка Богатовского района Самарской области в 1929 году. Александр Николаевич — ветеран труда. Он являлся председателем в сельскохозяйственном кооперативе "Арзамасцевский". Благодаря отлично выстроенной работе хозяйство не раз занимало призовые места в различных конкурсах и первенствах.
За отличную работу, четкую организацию и знание своего дела Александр Николаевич ни раз был отмечен наградами: медалью за трудовое отличие, орденом Трудового Красного Знамени, званием заслуженного работника сельского хозяйства. Александр Николаевич — почетный гражданин Богатовского района и Самарской области.
"Вы — человек всем сердцем преданный Самарской земле. Много сил отдали работе ради ее блага.
За годы активного труда внесли ценный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, в повышение качества жизни своих земляков.
Стали достойным примером патриотизма, трудолюбия, высокой гражданской ответственности для подрастающего поколения самарцев. Искренне благодарю Вас за то, что сегодня делитесь с нами своей мудростью и опытом. Они помогают нам в решении важных для Самарской области задач.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, достижения поставленных целей и успехов во всех начинаниях!" — поздравил Почетного гражданина Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев.
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