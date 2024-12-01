Вячеслав Федорищев поздравил Почетного гражданина Самарской области Александра Григоревского с 95-летием

Почетный гражданин Самарской области Александр Николаевич Григоревский сегодня празднует 95-летие.

Александр Николаевич родился в селе Арзамасцевка Богатовского района Самарской области в 1929 году. Александр Николаевич — ветеран труда. Он являлся председателем в сельскохозяйственном кооперативе "Арзамасцевский". Благодаря отлично выстроенной работе хозяйство не раз занимало призовые места в различных конкурсах и первенствах.

За отличную работу, четкую организацию и знание своего дела Александр Николаевич ни раз был отмечен наградами: медалью за трудовое отличие, орденом Трудового Красного Знамени, званием заслуженного работника сельского хозяйства. Александр Николаевич — почетный гражданин Богатовского района и Самарской области.

"Вы — человек всем сердцем преданный Самарской земле. Много сил отдали работе ради ее блага.

За годы активного труда внесли ценный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, в повышение качества жизни своих земляков.

Стали достойным примером патриотизма, трудолюбия, высокой гражданской ответственности для подрастающего поколения самарцев. Искренне благодарю Вас за то, что сегодня делитесь с нами своей мудростью и опытом. Они помогают нам в решении важных для Самарской области задач.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, достижения поставленных целей и успехов во всех начинаниях!" — поздравил Почетного гражданина Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев.