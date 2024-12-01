Педагог из Самарской области стала победителем конкурса "Учитель здоровья России — 2024"

В Санкт-Петербурге прошел финал XV Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России — 2024". В конкурсных испытаниях приняли участие педагоги из 45 регионов России. Среди них — педагог из Самарской области.
Номинация "За высокую компетентность" присвоена учителю химии ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п. г. т. Смышляевка Елене Лесной.
Онаа представила актуальный педагогический опыт по интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и провела открытый урок по теме здорового питания.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения