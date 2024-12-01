Педагог из Самарской области стала победителем конкурса "Учитель здоровья России — 2024"

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В Санкт-Петербурге прошел финал XV Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России — 2024". В конкурсных испытаниях приняли участие педагоги из 45 регионов России. Среди них — педагог из Самарской области.

Фото: министерство образования СО