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Педагог из Самарской области стала победителем конкурса "Учитель здоровья России — 2024"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге прошел финал XV Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России — 2024". В конкурсных испытаниях приняли участие педагоги из 45 регионов России. Среди них — педагог из Самарской области.

Фото: министерство образования СО

Номинация "За высокую компетентность" присвоена учителю химии ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п. г. т. Смышляевка Елене Лесной. 

Онаа представила актуальный педагогический опыт по интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и провела открытый урок по теме здорового питания.

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