В Самарской области разработают программу психологической реабилитации бойцов СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам разработать и запустить с 1 января 2025 г. программу психологической реабилитации бойцов СВО. Произошло это в понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании регионального правительства.
"Кто застал последствия афганской, чеченской операций знают, что это важное, если не важнейшее направление. Наши герои должны понимать, что психологическая реабилитация — это нормально, в этом нет ничего постыдного. Должна быть атмосфера доверия", — сказал глава региона.
Судя по его словам, планируется создание специализированных центров в населенных пунктах с население от 5 тысяч человек и более. Для работы в них привлекут квалифицированных специалистов. Лечение бойцов будет оплачиваться за счет бюджета, возможно привлечение спонсоров. Плату с самих военных не будут.
"Это должна быть программа комплексного медицинского сопровождение под кураторством специализированных ведомств и учреждений", — отметил губернатор.
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