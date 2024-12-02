В Самарской области разработают программу психологической реабилитации бойцов СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам разработать и запустить с 1 января 2025 г. программу психологической реабилитации бойцов СВО. Произошло это в понедельник, 2 декабря, на оперативном совещании регионального правительства.

"Кто застал последствия афганской, чеченской операций знают, что это важное, если не важнейшее направление. Наши герои должны понимать, что психологическая реабилитация — это нормально, в этом нет ничего постыдного. Должна быть атмосфера доверия", — сказал глава региона.

Судя по его словам, планируется создание специализированных центров в населенных пунктах с население от 5 тысяч человек и более. Для работы в них привлекут квалифицированных специалистов. Лечение бойцов будет оплачиваться за счет бюджета, возможно привлечение спонсоров. Плату с самих военных не будут.

"Это должна быть программа комплексного медицинского сопровождение под кураторством специализированных ведомств и учреждений", — отметил губернатор.