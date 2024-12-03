Губернатор Самарской области в День неизвестного солдата: "Наш долг — сохранить историческую правду"

Во вторник, 3 декабря, губернатор Самарской области обратился к самарца по случаю Дня неизвестного солдата.

"Сегодня мы отмечаем памятную дату — День неизвестного солдата.

Именно в этот день, 3 декабря 1966 г., в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой был торжественно перенесен под стены Кремля прах Неизвестного солдата.

С тех пор это место священно для каждого нашего соотечественника как символ памяти о миллионах воинов, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, в локальных войнах и военных конфликтах.

Наш долг — сохранить историческую правду, сделать все для того, чтобы народная тропа к братским могилам, памятникам и монументам воинов, до конца выполнившим свой воинский долг, не зарастала никогда.

В Самарской области работу по увековечиванию памяти героев, в том числе погибших в ходе специальной военной операции, ведут поисковые отряды "Сокол", "Поиск", "Политехник" и другие, многочисленные добровольцы, неравнодушные граждане — все, для кого девиз "Никто не забыт, ничто не забыто" наполнен глубочайшим смыслом и служит руководством к действию.

Уверен, уважение к отечественной истории и традициям, воспитание молодежи на примерах героического прошлого нашей страны является той основой, которая позволит нам преумножить силу и могущество России, приблизить нашу победу в противостоянии с преступным киевским режимом и его западными покровителями.

Мы скорбим обо всех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Величие этого подвига не меркнет со временем. И хотя история не сохранила имен безвестно павших, в наших сердцах, в сердцах будущих поколений они будут жить вечно", — говорится в сообщении.