Вячеслав Федорищев поздравил юристов с профессиональным праздником

Во вторник, 3 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с днем юриста работников органов юстиции.

Глава региона отметил, что трудно переоценить вклад юристов в строительство правового государства, обеспечение равенства всех граждан перед законом, развитие правовой культуры и грамотности населения.

"Результаты вашей деятельности позволяют создавать условия для предотвращения нарушений требований российского законодательства, способствуют достижению национальных целей развития России, поставленных нашим президентом Владимиром Путиным", — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что сегодня роль юристов в вопросах сопровождения инвестиционных, социальных и иных проектов и программ, затрагивающих интересы большинства наших граждан, особенно важна.

"Рассчитываю на ваше активное участие и инициативу в реализации планов развития региона, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Благодарю за профессионализм, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность делу. Спасибо ветеранам органов юстиции, посвятившим свою жизнь защите прав и свобод граждан, воспитанию молодой смены в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики. Отдельная благодарность — судьям, адвокатам, следователям, нотариусам и другим представителям юридического сообщества, которые оказывают правовую помощь участникам специальной военной операции и их семьям".