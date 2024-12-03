Вячеслав Федорищев поздравил юристов с профессиональным праздником

Во вторник, 3 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с днем юриста работников органов юстиции.
Глава региона отметил, что трудно переоценить вклад юристов в строительство правового государства, обеспечение равенства всех граждан перед законом, развитие правовой культуры и грамотности населения.
"Результаты вашей деятельности позволяют создавать условия для предотвращения нарушений требований российского законодательства, способствуют достижению национальных целей развития России, поставленных нашим президентом Владимиром Путиным", — отметил он.
Губернатор подчеркнул, что сегодня роль юристов в вопросах сопровождения инвестиционных, социальных и иных проектов и программ, затрагивающих интересы большинства наших граждан, особенно важна.
"Рассчитываю на ваше активное участие и инициативу в реализации планов развития региона, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Благодарю за профессионализм, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность делу. Спасибо ветеранам органов юстиции, посвятившим свою жизнь защите прав и свобод граждан, воспитанию молодой смены в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональной этики. Отдельная благодарность — судьям, адвокатам, следователям, нотариусам и другим представителям юридического сообщества, которые оказывают правовую помощь участникам специальной военной операции и их семьям".
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!