Губернатор Вячеслав Федорищев сделал обращение по случаю Дня инвалидов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал обращение по случаю Дня инвалидов.
"Уважаемые жители Самарской области, 3 декабря мы традиционно отмечаем Международный день инвалидов. Этот день посвящен людям, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находят в себе силы и мужество изо дня в день преодолевать трудности, приносить пользу обществу, раскрывать свой творческий потенциал, обретая тем самым смысл и радость жизни.
Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями, защита их прав - одна из первоочередных задач региональных властей. Для ее решения в нашем регионе применяется комплексный подход к вопросам реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства этой категории наших граждан.
Наш долг — сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни. Особенного внимания и заботы заслуживают участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении своего воинского долга. Защитники Отечества и их семьи должны чувствовать на себе постоянную заботу государства, неравнодушие к их проблемам.
Правительство Самарской области и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможности здоровья реализовать себя в избранной профессии, в искусстве, спорте, общественной жизни.
Конечно, нам предстоит еще многое сделать для обеспечения их занятости и социальной интеграции, создания безбарьерной среды, но, уверен, общими усилиями мы добьемся намеченного.
Дорогие друзья, желаю вам бодрого самочувствия, благополучия, жизнелюбия и уверенности в завтрашнем дне. Мы гордимся вашей стойкостью, силой духа и верим в вас!"
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!