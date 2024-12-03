Губернатор Вячеслав Федорищев сделал обращение по случаю Дня инвалидов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал обращение по случаю Дня инвалидов.

"Уважаемые жители Самарской области, 3 декабря мы традиционно отмечаем Международный день инвалидов. Этот день посвящен людям, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, находят в себе силы и мужество изо дня в день преодолевать трудности, приносить пользу обществу, раскрывать свой творческий потенциал, обретая тем самым смысл и радость жизни.

Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями, защита их прав - одна из первоочередных задач региональных властей. Для ее решения в нашем регионе применяется комплексный подход к вопросам реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства этой категории наших граждан.

Наш долг — сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни. Особенного внимания и заботы заслуживают участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении своего воинского долга. Защитники Отечества и их семьи должны чувствовать на себе постоянную заботу государства, неравнодушие к их проблемам.

Правительство Самарской области и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможности здоровья реализовать себя в избранной профессии, в искусстве, спорте, общественной жизни.

Конечно, нам предстоит еще многое сделать для обеспечения их занятости и социальной интеграции, создания безбарьерной среды, но, уверен, общими усилиями мы добьемся намеченного.

Дорогие друзья, желаю вам бодрого самочувствия, благополучия, жизнелюбия и уверенности в завтрашнем дне. Мы гордимся вашей стойкостью, силой духа и верим в вас!"