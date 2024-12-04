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Образование Общество

Воспитанники "Кванториума63" посетили Самарскую ТЭЦ

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" организовало экскурсию для воспитанников Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (Кванториум 63 региона) на Самарскую ТЭЦ. Ребята смогли своими глазами увидеть крупнейшую электростанцию областной столицы изнутри.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В рамках мероприятия юные гости узнали интересные факты из истории создания электростанции, посетили с экскурсией котельный и турбинный цеха предприятия, а также побывали на главном щите управления Самарской ТЭЦ и смогли лично "принять рапорт" у начальника смены станции.

"Благодаря подобным профориентационным мероприятиям ребята проявляют интерес к профессии энергетика уже со школьной скамьи. Многие из участников экскурсий на энергообъекты впоследствии продолжают своё знакомство с отраслью в Школе молодого энергетика и поступают в профильные учебные заведения", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Мероприятие прошло в рамках акции "Билет в будущее", направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.

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