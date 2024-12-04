Воспитанники "Кванториума63" посетили Самарскую ТЭЦ

ПАО "Т Плюс" организовало экскурсию для воспитанников Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (Кванториум 63 региона) на Самарскую ТЭЦ. Ребята смогли своими глазами увидеть крупнейшую электростанцию областной столицы изнутри.
В рамках мероприятия юные гости узнали интересные факты из истории создания электростанции, посетили с экскурсией котельный и турбинный цеха предприятия, а также побывали на главном щите управления Самарской ТЭЦ и смогли лично "принять рапорт" у начальника смены станции.
"Благодаря подобным профориентационным мероприятиям ребята проявляют интерес к профессии энергетика уже со школьной скамьи. Многие из участников экскурсий на энергообъекты впоследствии продолжают своё знакомство с отраслью в Школе молодого энергетика и поступают в профильные учебные заведения", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Мероприятие прошло в рамках акции "Билет в будущее", направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения