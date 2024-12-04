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Страхование Финансы

На скорость не влияет: более четверти водителей с полисом каско не обращаются к страховщику с царапинами и сколами

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около четверти российских автомобилистов, страхующих не только свою гражданскую ответственность, но и машину, считают полис каско, в первую очередь, инструментом финансовой защиты от крупных неприятностей. В ходе опроса, проводившегося "Росгосстрахом" и проектом "Автомобиль года в России", 26,2% респондентов заявили, что не будут обращаться в страховую компанию по поводу царапин, сколов и других мелких повреждений.

В исследовании, которое проводилось на портале autogoda.ru, участвовали пользователи, имеющие опыт владения автомобилем. И почти три четверти опрошенных (72,3%) отметили, что им доводилось страховать машину по каско, либо имеют действующий полис добровольного автострахования.

Объясняя, почему они не обращаются по полису с незначительными повреждениями, участники опроса давали самые разные ответы. Так, например, 11,9% респондентов заявили, что просто не обращают внимание на мелочи, не влияющие на безопасность и управление автомобилем, но при этом хотят иметь финансовую "подушку безопасности" на случай серьезных неприятностей с машиной: угона, крупной аварии, конструктивной гибели авто.

42,9% участников опроса с полисами каско считают, что любое повреждение автомобиля является поводом для обращения в страховую компанию. Внутри этой группы можно выделить две подгруппы. 26,2% отметили, что следуют правилам, которые требуют немедленно проинформировать страховщика о любом инциденте, привыкли все делать в срок и не откладывать на завтра даже мелочи. Еще 16,7% хотят, чтобы их автомобиль всегда выглядел хорошо, и страховая компания в рамках договора должна выполнить для этого все свои обязательства.

"На фоне серьезного роста цен на российском авторынке потребительская ценность каско возрастает — именно полис позволит избежать больших финансовых потерь в случае хищения, конструктивной гибели или серьезных повреждений машины. И в последние годы мы видим некоторое изменение поведенческих моделей страхователей — многие либо просто игнорируют царапины и потертости, либо устраняют их за свой счет, чтобы избежать повышающих коэффициентов при продлении договора, — говорит начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — В то же время серьезная конкуренция заставляет страховщиков предлагать клиентам более комфортные условия сотрудничества, с минимумом формальностей при обращении по мелочам. Например, в нашей компании по договорам каско с полным покрытием не требуются справки из компетентных органов, если клиент заявляет повреждение остекления либо двух смежных элементов кузова. А цифровые технологии делают процесс урегулирования полностью дистанционным, не требующим посещения офиса страховщика".

Гид потребителя

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