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Пожары Происшествия

Ночью два человека погибли при пожаре в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 декабря, в 2:18 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Кирова, 20 в Сызрани. Об этом сообщили представители ведомства.

На месте происшествия горел частный дом на площади 150 кв. м. На тушение были направлены 47 огнеборцев и 16 единиц техники.

Открытое горение удалось ликвидировать в 4:39.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что в результате пожара погибли два человека.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

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Я видела это был не пожар, а взрыв

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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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