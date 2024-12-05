Ночью два человека погибли при пожаре в Сызрани

В четверг, 5 декабря, в 2:18 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Кирова, 20 в Сызрани. Об этом сообщили представители ведомства.
На месте происшествия горел частный дом на площади 150 кв. м. На тушение были направлены 47 огнеборцев и 16 единиц техники.
Открытое горение удалось ликвидировать в 4:39.
В региональном управлении МЧС России отмечают, что в результате пожара погибли два человека.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !