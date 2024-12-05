Ночью два человека погибли при пожаре в Сызрани

В четверг, 5 декабря, в 2:18 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Кирова, 20 в Сызрани. Об этом сообщили представители ведомства.

На месте происшествия горел частный дом на площади 150 кв. м. На тушение были направлены 47 огнеборцев и 16 единиц техники.

Открытое горение удалось ликвидировать в 4:39.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что в результате пожара погибли два человека.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.