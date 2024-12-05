Ночью из горящего дома на ул. Георгия Димитрова в Самаре эвакуировали 25 человек

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В четверг, 5 декабря, в 2:46 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Георгия Димитрова в Кировском районе Самары.