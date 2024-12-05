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Пожары Происшествия

Причиной пожара с двумя погибшими в Сызрани могла стать неосторожность при курении

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области сообщило о предположительной причине пожара в Сызрани, который унес жизни двух человек. К трагедии могло неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, 5 декабря, в 2:18, начался пожар на ул. Кирова, 20. Горел частный дом на площади 150 кв. м. В результате погибли 82-летняя женщина и 44-летний мужчина.

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Я видела это был не пожар, а взрыв

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