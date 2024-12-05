Причиной пожара с двумя погибшими в Сызрани могла стать неосторожность при курении

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ГУ МЧС России по Самарской области сообщило о предположительной причине пожара в Сызрани, который унес жизни двух человек. К трагедии могло неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области