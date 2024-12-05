Самарская область вошла в топ-10 регионов по активности в видеоконференциях

Жители Самарской области стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" на основе обезличенных данных пользователей.

В топ регионов-лидеров по количеству проведенного в сервисах онлайн-встреч времени с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.

Наибольшее количество гигабайт жители области по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервис Pruffme, недавно приобретенный компанией "Яндекс", SaluteJazz и Контур.Толк.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали "Яндекс Телемост" (прирост +172% к показателям сентября-ноября 2023 года), TrueConf (+170%), а также Контур.Толк (+26%).

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (37%) - абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС - пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами самарцы не злоупотребляют - среднее время встречи составляет всего 31 минуту.

По данным "Контур.Толка", в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости - продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска - пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний - 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.