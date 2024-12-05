Самарская область вошла в топ-10 регионов по активности в видеоконференциях

Жители Самарской области стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк" на основе обезличенных данных пользователей.
В топ регионов-лидеров по количеству проведенного в сервисах онлайн-встреч времени с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область.
Наибольшее количество гигабайт жители области по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервис Pruffme, недавно приобретенный компанией "Яндекс", SaluteJazz и Контур.Толк.
По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали "Яндекс Телемост" (прирост +172% к показателям сентября-ноября 2023 года), TrueConf (+170%), а также Контур.Толк (+26%).
Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (37%) - абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС - пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами самарцы не злоупотребляют - среднее время встречи составляет всего 31 минуту.
По данным "Контур.Толка", в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости - продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).
Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска - пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний - 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.