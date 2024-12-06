В Самаре загоревшееся кафе тушили 40 человек

В четверг, 5 декабря, на ул. Олимпийской в Кировском районе Самары загорелось кафе. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 21:42.

На месте происшествия горело кафе на площади 100 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 40 человек и шесть единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:08.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.