НОВИКОМ, ВРО СоюзМаш и Русфонд передали оборудование в медучреждения Воронежа

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России (ВРО) совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Русфонд" предоставили новое оборудование медицинским учреждениям Воронежа. Техника была доставлена в Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1 и на областную станцию переливания крови.
"Сотрудничество банка с Русфондом является примером успешного партнерства ради важной цели. Вместе мы делаем очень нужное дело — поддерживаем медицинские учреждения, обеспечивая их современным оборудованием, необходимым для спасения жизней. Такой опытный и надежный партнер как Русфонд позволяет нам эффективно решать эту задачу. Мы гордимся, что можем вносить вклад в развитие здравоохранения региона, помогая врачам в их работе и делая медицинскую помощь качественнее и доступнее для жителей области", — отметил Илья Лазукин, управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Воронеже.
В детскую больницу благотворители передали портативную ультразвуковую систему Lumify для исследования функции сердца, а также пульсоксиметр MD300 для непрерывного мониторинга насыщения крови кислородом и частоты пульса у детей. Также медики получили инфузионный насос Instilar для дозированного введения растворов детям, находящимся в критических состояниях, и видеоларингоскоп McGRATH. Последний необходим для проведения всех видов ларингоскопии, обеспечения проходимости дыхательных путей при проведении искусственной вентиляции лёгких, реанимационных мероприятий с помощью видеотехнологии. В больницу поступили реагенты для качественного анализа состояния пациентов в экстренных условиях. Оборудование позволит максимально оперативно и эффективно спасать жизни маленьких пациентов.
На Воронежскую областную станцию переливания крови были закуплены электрозапаиватели полимерных магистралей "Т-Солдер-03". Устройство повысит безопасность и удобство работы при заготовке донорской крови.
"Воронежское региональное отделение СоюзМаш объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия нашей области. Но мы понимаем, что благополучие и процветание России невозможно без взаимопомощи и поддержки нуждающихся. Именно поэтому ВРО уделяет особое внимание благотворительной деятельности", — отметил председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.
Помимо материальной помощи медучреждениям, ВРО СоюзМаш активно поддерживает донорское движение. С 2012 года Союз машиностроителей России и его региональные отделения участвуют в государственной программе развития донорства крови. А с 2017 года ВРО регулярно проводит донорские дни. Между организацией и Воронежской областной станцией переливания крови подписано соглашение о проведении донорских акций на предприятиях и в организациях региона.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас