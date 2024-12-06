НОВИКОМ, ВРО СоюзМаш и Русфонд передали оборудование в медучреждения Воронежа

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России (ВРО) совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Русфонд" предоставили новое оборудование медицинским учреждениям Воронежа. Техника была доставлена в Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1 и на областную станцию переливания крови.

"Сотрудничество банка с Русфондом является примером успешного партнерства ради важной цели. Вместе мы делаем очень нужное дело — поддерживаем медицинские учреждения, обеспечивая их современным оборудованием, необходимым для спасения жизней. Такой опытный и надежный партнер как Русфонд позволяет нам эффективно решать эту задачу. Мы гордимся, что можем вносить вклад в развитие здравоохранения региона, помогая врачам в их работе и делая медицинскую помощь качественнее и доступнее для жителей области", — отметил Илья Лазукин, управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Воронеже.

В детскую больницу благотворители передали портативную ультразвуковую систему Lumify для исследования функции сердца, а также пульсоксиметр MD300 для непрерывного мониторинга насыщения крови кислородом и частоты пульса у детей. Также медики получили инфузионный насос Instilar для дозированного введения растворов детям, находящимся в критических состояниях, и видеоларингоскоп McGRATH. Последний необходим для проведения всех видов ларингоскопии, обеспечения проходимости дыхательных путей при проведении искусственной вентиляции лёгких, реанимационных мероприятий с помощью видеотехнологии. В больницу поступили реагенты для качественного анализа состояния пациентов в экстренных условиях. Оборудование позволит максимально оперативно и эффективно спасать жизни маленьких пациентов.

На Воронежскую областную станцию переливания крови были закуплены электрозапаиватели полимерных магистралей "Т-Солдер-03". Устройство повысит безопасность и удобство работы при заготовке донорской крови.

"Воронежское региональное отделение СоюзМаш объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия нашей области. Но мы понимаем, что благополучие и процветание России невозможно без взаимопомощи и поддержки нуждающихся. Именно поэтому ВРО уделяет особое внимание благотворительной деятельности", — отметил председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

Помимо материальной помощи медучреждениям, ВРО СоюзМаш активно поддерживает донорское движение. С 2012 года Союз машиностроителей России и его региональные отделения участвуют в государственной программе развития донорства крови. А с 2017 года ВРО регулярно проводит донорские дни. Между организацией и Воронежской областной станцией переливания крови подписано соглашение о проведении донорских акций на предприятиях и в организациях региона.