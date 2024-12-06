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Образование Общество

В Самаре пройдет новогодняя битва учёных

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Science Slam — научно-популярное шоу, в котором ученые за 10 минут доступно рассказывают о собственных исследованиях. Зрители задают вопросы и выбирают победителя аплодисментами, громкость которых измеряется шумомером. Движение Science Slam существует в России с 2012 года, за это время прошло более 500 мероприятий, на которых выступили более 1 900 ученых.

12 декабря в Самаре пройдет новогодний городской Science Slam. На одной сцене встретятся молодые ученые из 6 университетов Самарской области. Послушать и поддержать исследователей, а также выиграть подарки за лучшие вопросы (например, ящик мандаринов) можно 12 декабря в 19:00 в ивент-холле "Сигнал" (ул. Лесная, 23к2). Организаторы мероприятия Science Slam Samara и StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Партнер онлайн-трансляции — социальная сеть ВКонтакте.

Спикеры мероприятия:

— Дмитрий Алексеев (Самарский государственный медицинский университет) расскажет, влияют ли микроорганизмы на развитие ожирения и можно ли как-то его прогнозировать;

— Полина Яковлева (Самарский университет) расскажет, зачем запускать нано- и пикоспутники, а также зачем спутникам антенны;

— Дмитрий Копытин (Самарский политех) расскажет про новые подходы к испытаниям алмазных резцов бурового долота;

— Максим Тептерев (Самарский университет) расскажет о том, как создавать высокопрочные алюминиевые сплавы, при этом улучшать их свойства и удешевлять;

— Максим Кригер (Самарский государственный аграрный университет) расскажет про создание поливидовых травостоев многолетних кормовых трав и разработку способов повышения их продуктивности;

— Александр Евсеев (Поволжский университет сервиса) расскажет о проблеме сокращения рабочих мест в связи с развитием искусственного интеллекта и нейросетей.

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