Боец из Самарской области с позывным "Боксер" подбил американский "Брэдли"

Гвардии старший сержант Виктор Пискунов с позывным "Боксер" защищает Родину в зоне СВО с июня 2022 года в составе общевойсковой армии. Управляя ударным беспилотным комплексом "Ланцет", наносит удары по силам противника. Среди пораженных нашим военнослужащим целей — американский БМП М2 "Брэдли".

Беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет" — это высокоточный ударный беспилотный комплекс, который способен поражать цели на расстоянии нескольких десятков километров. Свое название беспилотник получил за хирургическую точность, с которой он способен наносить удары по противнику.

27 октября в ходе воздушной разведки "Боксер" обнаружил танк противника, и, показав высокий профессионализм в управлении "Ланцетом", успешно поразил цель.

Двумя месяцами ранее, также в ходе воздушной разведки "Боксер" обнаружил и подбил вражеский БМП "М2 Бредли".

Дома Героем гордятся и ждут супруга и двое детей.