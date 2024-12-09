Решения для бизнеса: новый облачный сервис видеоконференций от "РТК-ЦОД"

"РТК-ЦОД" (дочерняя компания "Ростелекома") запускает новый сервис видеоконференцсвязи (ВКС), предоставляемый в составе "Публичного облака". Сервис на базе отечественного программного обеспечения MINT предназначен для удобной и безопасной корпоративной коммуникации. Он помогает решать широкий спектр бизнес-задач заказчиков, включая вопросы импортозамещения. Основная цель сервиса — создание единой среды для эффективного взаимодействия внутри компании.
Сервис ВКС поддерживает работу на отечественных операционных системах, включенных в Единый реестр российского ПО, и включает в себя множество функций. К числу возможностей относятся совместная работа и оперативный обмен информацией независимо от местоположения участников, поддержка мобильных приложений для Android и iOS, групповые и приватные чаты, инструменты для проведения голосований и опросов, а также возможность добавления роли синхронного переводчика.
Для повышения уровня безопасности сервис видеоконференций оснащен функционалом парольной защиты и отдельной комнатой ожидания для участников. Современные технологии шифрования и аутентификации обеспечивают конфиденциальность встреч и переговоров. Пользователи также смогут записывать конференции — как локально, так и в облачное хранилище, с возможностью ограничения публичного доступа к материалам.
Сервис доступен в двух моделях использования. Первая модель основывается на общей инфраструктуре и предназначена для компаний с базовыми требованиями к информационной безопасности, предполагая самостоятельное администрирование. Вторая модель предлагает выделенные виртуальные серверы для одного заказчика и подходит для организаций с повышенными требованиями к защите данных, при этом включает администрирование со стороны технической поддержки "РТК-ЦОД".
Таким образом, новый сервис видеоконференций является важной частью "Публичного облака", которое представляет собой единое облачное решение, интегрирующее облачные инфраструктуры, продукты и процессы компаний, входящих в кластер "РТК-ЦОД". На сегодняшний день "Публичное облако" включает более 40 востребованных облачных сервисов — от виртуальной инфраструктуры до офисных приложений и решений в области информационной безопасности.
"Сервис видеоконференций на базе ПО MINT — это современное и безопасное решение для организаций, которым важно обеспечить надежные и защищенные коммуникации как между сотрудниками, так и с внешними партнерами. На базе нашей облачной платформы мы представили продукт, который позволяет не только быстро организовать работу удаленных команд, но и отличается интуитивно понятным интерфейсом, гибкостью настроек и масштабированием", — прокомментировал заместитель директора по продуктам "РТК-ЦОД" Дмитрий Подшибякин.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.