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Образование Общество

"Точки роста" открывают школьникам путь в науку и технику

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Находить свое призвание помогают "Точки роста", открытые при общеобразовательных школах Самарской области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Десятки тысяч ребят получили возможность изучать такие актуальные направления, как робототехника, 3D-моделирование, программирование, самолетостроение и космическая техника, делать собственные изобретения. Для многих это определяет выбор будущей профессии.

Фото: министерство образования СО

Одна из "Точек роста" открыта в школе села Ягодное Ставропольского района. Население села — немногим более десяти тысяч человек, однако местные ребята могут изучать современные технологии на самом высоком уровне. Поэтому и результаты впечатляют. Так, ученик 10-го класса Александр Алексанов стал создателем робота, который получил приз Всероссийского фестиваля робототехники "Стриж". Увлекается Саша и 3D-моделированием, научился создавать и распечатывать объекты высокой сложности на 3D-принтере. Александр уже решил связать свою жизнь с инженерией, а конкретно — с разработкой инноваций для агропромышленного комплекса.

Учащийся 11-го класса школы села Ягодное Влад Синицын увлекся программированием. Под руководством своего учителя информатики он разработал адаптивный алгоритм, позволяющий подстраивать уровень сложности различных заданий под каждого ученика. Если в ходе тестирования ученик быстро и правильно выполняет задание, следующее оказывается сложнее. Педагогам это позволяет видеть реальные возможности детей, что гораздо сложнее сделать при одинаковых заданиях для всех, а талантливым ученикам — не терять интереса к учебному предмету, как было бы, если бы задания оказывались слишком легкими. В будущем Влад планирует профессионально заниматься разработкой мобильных приложений.

Всего в настоящее время в центре "Точка роста" школы села Ягодное занимаются около 700 ребят. Проявлять себя в науке и технике они начинают с третьего класса.

"Мы регулярно проводим в школе ИТ-недели, демонстрируя работы ребят из "Точки роста". Так, робот, созданный Сашей Алексановым, играл с младшеклассниками в догонялки. Учащиеся видят, какие направления можно изучать, могут решить, что им по-настоящему интересно. Важно, что в "Точке роста" они находятся под присмотром не только у педагогов, но и у старших товарищей, которые готовы объяснить, как, например, создавать с помощью специальных программ трехмерные виртуальные объекты, помочь с пайкой микросхем. Так создается творческая среда, в которой интересно находиться всем", — рассказывает руководитель школьной "Точки роста", учитель информатики Алексей Фоломкин.

Благодаря национальному проекту "Образование" в Самарской области создано 328 центров "Точка роста" технической или естественнонаучной направленности, из них 67 — в 2024 году. Школьники изучают дисциплины гуманитарного, технического и цифрового профиля, готовятся к экзаменам и участию в научных конкурсах в кабинетах, оснащенных современным оборудованием. Общее число ребят, начинающих путь в науку и технику с "Точек роста", превышает в регионе 82 тысячи человек.

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