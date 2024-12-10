Более 97 млрд рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области

В Самарской области растет число пользователей специального налогового режима. Это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников. При расчете с физическими лицами для них налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.

"Сегодня в регионе зарегистрировано более 276 тысяч самозанятых. Их суммарный доход с начала действия специального налогового режима составил 97,4 миллиардов рублей, — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для плательщиков налога на профессиональный доход доступны самые разные инструменты: образовательные программы, микрозаймы под 1% годовых, инструменты продвижения продукции и многое другое".

Одной из наиболее востребованных мер поддержки пользователей специального налогового режима являются ярмарки. Они проходят в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Организаторами выставок-продаж выступают областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес". Создание условий для реализации продукции местных производителей — одно из важных направлений, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

7 и 8 декабря на площадке фудхолла Pictureʼs прошла очередная ярмарка, где самозанятые мастера региона представили изделия ручной работы. Жители и гости города могли приобрести подарки, предметы интерьера с новогодней тематикой, украшения из натуральных камней, мыло, свечи, расписные пряники, игрушки с символикой наступающего 2025 года, а также уникальные hand made сувениры и угощения от самарских умельцев.

Подобные маркеты на регулярной основе проходят на площадке центра "Мой бизнес", а также проводятся в рамках масштабных городских мероприятии и праздников.

"Участвую в новогодней ярмарке от центра "Мой бизнес", представляю продукцию из керамики ручной работы. Считаю, что это хорошая возможность для самозанятых мастеров представить свою продукцию, а жителям — найти уникальные изделия, выполненные с душой", — рассказала Светлана Завьялова, руководитель гончарной мастерской "Самкерамист".

"У нас представлены деревянные изделия, посуда — всё выполнено нашими руками. Приятно видеть большое количество покупателей — это значит наша продукция востребована, и я сделала для себя правильный выбор, занявшись ручным трудом", — поделилась Регина Финк, создатель проекта "AR_wood163".

Посетители новогодней ярмарки могли принять участие в развлекательной программе, поучаствовать в лотерее и получить подарок от самарских мастеров.

"Совершенно случайно заглянула сюда и не смогла оторваться — столько красивых вещей, и всё хочется приобрести, — рассказала жительница Самары Ульяна Авдеева. — Здорово, что есть такие мероприятия, я закупилась подарками к Новому году, а мой сын даже выиграл приз. Ушли довольные и с новогодним настроением".