В Похвистневском районе девочка подожгла спичками матрац, погибла бабушка

В пос. Савруха Похвистневского района семилетняя девочка спичками подожгла матрац.
Огнеборцы МЧС России вывели из дома 63-летнюю женщину и троих малолетних внуков.
Огонь на 1 кв м потушили 14 специалистов и шесть единиц техники.
К сожалению, бабушка скончалась. Дети госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС России.
МЧС России предупреждает:
- не оставляй детей без присмотра;
- храни спички в недоступном месте;
- объясни ребенку, что нельзя играть с огнем;
- напомни номера телефонов экстренных служб — 101 и 112;
- установи пожарный извещатель. Прибор подаст сигнал при задымлении и звуком оповестит об опасности.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !