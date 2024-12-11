В Похвистневском районе девочка подожгла спичками матрац, погибла бабушка

В пос. Савруха Похвистневского района семилетняя девочка спичками подожгла матрац.

Огнеборцы МЧС России вывели из дома 63-летнюю женщину и троих малолетних внуков.

Огонь на 1 кв м потушили 14 специалистов и шесть единиц техники.

К сожалению, бабушка скончалась. Дети госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС России предупреждает:

- не оставляй детей без присмотра;

- храни спички в недоступном месте;

- объясни ребенку, что нельзя играть с огнем;

- напомни номера телефонов экстренных служб — 101 и 112;

- установи пожарный извещатель. Прибор подаст сигнал при задымлении и звуком оповестит об опасности.