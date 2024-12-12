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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции РФ

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня конституции Российской федерации.

Глава региона отметил, что День Конституции - один из главных государственных праздников.

"Принятый 12 декабря 1993 года Основной Закон знаменует собой важную веху в становлении и развитии российской государственности. Конституция стала надежным правовым фундаментом нашей страны на многие годы вперед. Утверждая такие ценности, как суверенитет страны, единство нашего многонационального народа, незыблемость семейных устоев и традиций, этот основополагающий документ гарантирует соблюдение прав и свобод каждого россиянина", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации является защита Отечества.

"И сегодня, следуя требованиям Конституции и зову своего сердца, сотни тысяч наших воинов, волонтеров, людей доброй воли при поддержке всего российского общества приближают победу в специальной военной операции. Уверен, что строгое соблюдение положений Основного Закона, дальнейшее укрепление основ правового государства является залогом успешного развития России как свободной и независимой страны, проводящей самостоятельную внешнюю политику, твердо и последовательно отстаивающей демократические завоевания и свои национальные интересы.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, добра, крепкого здоровья и новых достижений в созидательном труде на благо нашей Отчизны!", - пожелал губернатор.

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