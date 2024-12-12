Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции РФ

В четверг, 12 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня конституции Российской федерации.
Глава региона отметил, что День Конституции - один из главных государственных праздников.
"Принятый 12 декабря 1993 года Основной Закон знаменует собой важную веху в становлении и развитии российской государственности. Конституция стала надежным правовым фундаментом нашей страны на многие годы вперед. Утверждая такие ценности, как суверенитет страны, единство нашего многонационального народа, незыблемость семейных устоев и традиций, этот основополагающий документ гарантирует соблюдение прав и свобод каждого россиянина", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Он добавил, что долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации является защита Отечества.
"И сегодня, следуя требованиям Конституции и зову своего сердца, сотни тысяч наших воинов, волонтеров, людей доброй воли при поддержке всего российского общества приближают победу в специальной военной операции. Уверен, что строгое соблюдение положений Основного Закона, дальнейшее укрепление основ правового государства является залогом успешного развития России как свободной и независимой страны, проводящей самостоятельную внешнюю политику, твердо и последовательно отстаивающей демократические завоевания и свои национальные интересы.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, добра, крепкого здоровья и новых достижений в созидательном труде на благо нашей Отчизны!", - пожелал губернатор.
Последние комментарии
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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
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Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!