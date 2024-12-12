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Страхование Финансы

"Росгосстрах": самым "угоноопасным" месяцем 2024 года стал август

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для российских автомобилистов август 2024-го подтвердил свою репутацию самого плохого месяца в году: именно в минувшем августе "Росгосстрах" зафиксировал больше всего угонов транспортных средств, застрахованных в компании по каско — 22,7% от всех похищенных. В прошлом году пик криминальной активности автоугонщиков пришелся на февраль и октябрь.

В "Росгосстрахе" отмечают, что в этом году сохраняется тенденция по снижению количества поступивших от клиентов заявлений об угонах. За неполный 2024 год компания зафиксировала на 31,8% меньше подобных страховых событий, чем за весь 2023 год. В прошлом году снижение было более существенным — почти в три раза по сравнению с 2022-м.

В тройку наиболее популярных у угонщиков марок автомобилей в этом году вошли Toyota, Hyundai и Volkswagen, которые и в предыдущие годы были в зоне повышенного риска. Самыми угоняемыми моделями японских марок стали Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Camry, Mazda CX-5 и Mitsubischi Pajero Sport, из корейских машин интерес у криминала вызывают в этом году Hyundai Palisade и Tucson, а также Kia Optima/K5, из отечественных — Лада Гранта и Нива.

Изменение российского автопарка нашло свое отражение и в антирейтинге угоняемых машин — в этом году "Росгосстрах" стал получать заявления о хищении и от владельцев китайских автомобилей. Пока, впрочем, на машины из КНР приходится менее 10% угонов, притом что в портфеле новых договоров каско "Росгосстраха" "китайцы" уже вышли на первое место с долей в более чем 30%. И в числе привлекательных для криминала оказались не самые популярные на рынке модели — в частности, кроссоверы JAC JS6 и Changan CS75.

Самые большие выплаты за угнанные машины "Росгосстрах" произвел за Mazda CX-5 клиенту из Архангельской области (4,1 млн рублей), и страхователям из Москвы, лишившимся двух Hyundai Palisade (3,9 млн и 3,7 млн рублей).

"Наблюдаемое в последние годы сокращение количества угонов эксперты связывают с более широким распространением систем видеонаблюдения в населенных пунктах и на трассах, а также с введением жесткого контроля при пересечении границ страны. Однако риск хищения продолжает оставаться актуальным — и не только для премиальных автомобилей, но и для машин массового сегмента, в том числе ставших популярными китайских "паркетников", — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Полис каско с полным покрытием по-прежнему является самым эффективным инструментом финансовой защиты финансовых вложений в личные средства транспорта. При этом мы усовершенствовали процесс возмещения для пострадавших от криминала. В частности, выплату можно получить, не дожидаясь постановления компетентных органов об отказе от возбуждения уголовного дела".

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