Бастрыкин заинтересовался дракой подростков в Ставропольском районе

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с дракой подростков в Ставропольском районе.
Напомним, ранее следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Инцидент произошел еще 4 ноября. Три подростка 13 и 14 лет, находясь на улице в Ставропольском районе, напали на двух знакомых и избили их. Как уточнили следователи, "нанесли двум несовершеннолетним знакомым множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести".
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?