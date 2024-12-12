Бастрыкин заинтересовался дракой подростков в Ставропольском районе

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с дракой подростков в Ставропольском районе.

Напомним, ранее следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Инцидент произошел еще 4 ноября. Три подростка 13 и 14 лет, находясь на улице в Ставропольском районе, напали на двух знакомых и избили их. Как уточнили следователи, "нанесли двум несовершеннолетним знакомым множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести".

"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.