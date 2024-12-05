Следователи возбудили уголовное дело из-за драки подростков в Жигулевске

Следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел еще 4 ноября. Трое подростков 13 и 14 лет, находясь на улице в Ставропольском районе напали на двух знакомых и избили их. Как уточнили следователи, "нанесли двум несовершеннолетним знакомым множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести".

Сейчас с участниками конфликта работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.