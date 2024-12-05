Следователи возбудили уголовное дело из-за драки подростков в Жигулевске

Следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Инцидент произошел еще 4 ноября. Трое подростков 13 и 14 лет, находясь на улице в Ставропольском районе напали на двух знакомых и избили их. Как уточнили следователи, "нанесли двум несовершеннолетним знакомым множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести".
Сейчас с участниками конфликта работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...