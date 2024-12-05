16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Следователи возбудили уголовное дело из-за драки подростков в Жигулевске Пару из Самары будут судить за интернет-мошенничество В Жигулевске женщина ударила мужа ножом, возбуждено дело об убийстве Жителя Кинеля заподозрили в попытке купить инвалидность Самарец потерял бдительность и обогатил телефонных мошенников на 1 млн рублей

Преступления Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело из-за драки подростков в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел еще 4 ноября. Трое подростков 13 и 14 лет, находясь на улице в Ставропольском районе напали на двух знакомых и избили их. Как уточнили следователи, "нанесли двум несовершеннолетним знакомым множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести".

Сейчас с участниками конфликта работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5