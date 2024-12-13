Защитник Александр Севостьянов будет выступать за "Ладу"

Хоккейные клубы "Лада" и "Автомобилист" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили защитника Александра Севостьянова в обмен на денежную компенсацию.

Севостьянов (07.01.1998, 180-82) — уроженец Екатеринбурга и в родном городе он начинал заниматься хоккеем, однако в юном возрасте перебрался в школу столичного "Динамо", выпускником которой и является. Именно в системе "бело-голубых" защитник дебютировал на профессиональном уровне, поиграв в ВХЛ и МХЛ.

В 2017 году Александр вернулся домой и вплоть до сегодняшнего дня представлял систему "Автомобилиста" в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, успев во второй половине сезона 2021/2022 ненадолго перебраться в "Нефтехимик". В нынешнем регулярном чемпионате Севостьянов провел 12 матчей за главную екатеринбургскую команду и набранными очками не отметился, а показатель полезности составил "-8".

Отметим, что защитник является чемпионом ВХЛ — обладателем Братины (2017), серебряным призером МХЛ (2019), а также бронзовым призером КХЛ и чемпионата России (2024).

Всего в КХЛ Севостьянов провел 81 матч и заработал 9 (5+4) баллов за результативность.

Односторонний контракт с 26-летним хоккеистом действует до конца сезона 2024/2025.