В региональном центре "Мой бизнес" пройдет новогодняя ярмарка фермерской продукции

20 декабря с 12:00 до 15:00 в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) пройдет новогодняя ярмарка-продажа фермерской продукции "Свое родное". Для жителей и гостей города это возможность приобрести свежие фермерские продукты для праздничного стола и новогодние подарки друзьям и близким.

Помогать местным производителям в сбыте продукции — задача, которую обозначал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участие в выставке-продаже примут производители, зарегистрированные в статусе самозанятого. В этот раз на маркете будут представлены крафтовые сыры и молочные продукты, шоколадные наборы и десерты, расписные пряники, мёд, ароматные чайные сборы, авторские приправы; впервые на ярмарке — полезный амарантовый хлеб, украшения из натуральных камней, из бисера, вязаные игрушки, авторские куклы, товары для детей, новогодний декор для создания праздничного интерьера, сувениры, посуда, натуральные крема для лица и тела, мыло ручной работы.

Заявки от самозанятых на участие в ярмарке "Свое родное" принимаются до 19 декабря по ссылке. Все заявки пройдут предварительный отбор.

"Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано более 276 тысяч самозанятых. Для этой категории начинающих предпринимателей мы регулярно проводим образовательные программы, помогаем им в продвижении и сбыте продукции, привлекаем наставников для определения новых точек роста таких проектов", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее минэкономразвития региона сообщало, что суммарный доход самозанятых с начала действия специального налогового режима составил 97,4 млрд рублей.

Напомним, налог на профессиональный доход начал действовать в регионе с 1 января 2020 года. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.