Технологический суверенитет России начинается с детей

Импортозамещение, технологический суверенитет — не просто модные слова: от того, насколько наша страна независима в сфере создания и применения новейших технологий, насколько она обеспечена профессиональными кадрами, зависит будущее процветание России. Поэтому так важно заинтересовать сегодняшних школьников научно-технической деятельностью. Именно эту задачу решают "ИТ-кубы", "Кванториумы" и мини-технопарки, открытые в рамках национального проекта "Образование". В Самарской области в них бесплатно занимаются порядка 20 тысяч ребят.

Все учреждения дополнительного образования помогают школьникам освоить проектную деятельность, научиться работать в команде, развить самостоятельность и логическое мышление. При этом каждый тип учреждений ориентирован на получение определенных знаний и навыков. Упрощенно говоря, в "Кванториуме" можно заняться естественнонаучным творчеством, а также развить инженерные умения, например, научиться конструировать и собирать роботов, а в "ИТ-кубах" — писать для них программы и углубленно осваивать иные цифровые технологии. Но везде у школьников есть возможность выбора из широкого спектра программ.

В числе актуальных современных направлений, которые изучаются в "Кванториумах" и "ИТ-кубах", — программирование на языках Python и Java, мобильные приложения, технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта, Big Data, кибергигиена, робототехника, промышленный дизайн. Как подчеркивают педагоги, огромный плюс такого дополнительного образования заключается в освоении сразу нескольких взаимосвязанных дисциплин в ходе проектной деятельности школьников. Так, при разработке беспилотного летательного аппарата ребята осваивают 3D-моделирование и программирование, получают навыки управления БПЛА.

Большинство программ "ИТ-кубов" и "Кванториумов" ориентировано на ребят в возрасте от 10 до 17 лет, но начать путь в науку и технику можно и раньше — с 7 лет. К примеру, младшие школьники изучают основы программирования робототехники, алгоритмики и логики. Это позволяет формировать у них начальные инженерные навыки.

Решить проблему доступности дополнительного образования для ребят из отдаленных населенных пунктов Самарской области призван мобильный детский технопарк "Кванториум", закупленный в рамках регионального проекта "Успех каждого ребёнка". Это передвижная мастерская, где можно заниматься на таком же оборудовании, как и в стационарных технопарках. В течение учебного года мобильный "Кванториум" посещает шесть сельских территорий региона.

В настоящее время в Самарской области в рамках нацпроекта "Образование" полностью оборудованы и открыты 64 мини-технопарка. На базе трех школ Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска созданы детские технопарки "Кванториум". Центры цифрового образования "ИТ-куб" созданы также в трех образовательных организациях — в Самаре, Тольятти и Нефтегорске, где центр начал работу в 2024 году при Нефтегорском государственном техникуме.

Важно, что благодаря национальному проекту "Образование" школьники Самарской области не просто занимаются научно-технической деятельностью, но и выходят со своими разработками на всероссийские конкурсы и олимпиады, где общаются со сверстниками и экспертами федерального уровня, погружаясь в профессиональную среду. Это помогает окончательно определиться с выбором любимого дела всей жизни. А призовые места приносят дополнительные баллы, облегчающие поступление в выбранный вуз. Так, например, успешное участие в Национальной технологической олимпиаде дает возможность получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. И это справедливо: школьник, несколько лет увлеченно посещавший "ИТ-куб" или "Кванториум" и имеющий собственные разработки, — уже отчасти специалист, так нужный для укрепления технологического и научного суверенитета России.