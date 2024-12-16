Ледяной городок на площади Куйбышева смонтирует бизнесмен из Ижевска

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Мэрия Самары в лице Агентства по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта заключила контракт на установку ледяного городка на пл. Куйбышева.