Ледяной городок на площади Куйбышева смонтирует бизнесмен из Ижевска

Мэрия Самары в лице Агентства по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта заключила контракт на установку ледяного городка на пл. Куйбышева.
Исполнителем по контракту стал некий ИП "Назаров Сергей Леонидович", чей фактический и почтовый адреса зарегистрированы в Ижевске.
Предприниматель обустроит ледяной городок за 5,19 млн рублей.
Объект нужно смонтировать до 27 декабря, и до 9 января 2025 года обслуживать.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.