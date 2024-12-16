Школьников Самарской области приглашают принять участие в викторине Знание.Игра

Чемпионат Знание.Игра Российского общества "Знание" для слушателей профориентационного курса "Россия — мои горизонты" пройдет 21 декабря. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу, а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.

Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в медицине, предпринимательстве, а также в сфере транспорта и энергетики.

Чемпионат пройдет во всех федеральных округах страны, при этом для Дальневосточного и Сибирского округов будет разработан свой вариант викторины — вопросы для школьников в разных часовых поясах повторятся не будут. Игра для профориентационного курса будет состоять из четырех туров: в первом школьники ответят на вопросы о наземном, водном и воздушном транспорте, во втором туре ребята проверят свои знания в медицине и фармации, темой третьего тура станет предпринимательство, а в четвертом ребят ждут вопросы о топливно-энергетическом комплексе в России.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте Знание.Игра. Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги. Ребята поборются за возможность получить портативные принтеры от сети магазинов "Пятерочка", посетить предприятия Группы "Россети" в 82 регионах России, а также тематическую экскурсию ГК "Автодор".