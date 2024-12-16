"Тольяттиазот" стал победителем премии "Твердые знаки" самарского издательского дома "КоммерсантЪ"

"Тольяттиазот" стал победителем премии "Твердые знаки-2024", которую ежегодно организует издательский дом "КоммерсантЪ-Волга". Компания была отмечена в номинации "Добро". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Самаре.

Экспертный совет конкурса, состоящий из представителей региональных властей и бизнес-сообществ, подчеркнул вклад ТоАЗа в развитие Самарской области с помощью реализации благотворительных проектов и социальных инициатив.

На протяжении шести лет предприятие проводит конкурс "Химия добра". За это время "Тольяттиазот" поддержал более 70 общественно значимых инициатив. В 2024 году грантовую поддержку получили еще 11 организаций Ставропольского района Самарской области.

В рамках программы "Химия добра" гранты были выделены и спортивным организациям: АНО "Федерация вольной борьбы г. Тольятти", Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №!, Детскому морскому центру имени Е.А.Никонова. Благодаря поддержке Компанией городского конкурса "Читаю быстро" в Тольятти появился бесплатный клуб по скорочтению.

Помимо проектов-участников конкурса общественных инициатив, "Тольяттиазот" развивает регион с помощью собственных программ. Так, в 2024 году компания профинансировала ремонт кабинетов химии и физики подшефных образовательных организаций, а также открыла новый, полностью укомплектованный инженерно-технический класс в школе №25 микрорайона Поволжский. Меры поддержки продолжились и для религиозных учреждений, в числе которых - Храм во имя великомученика Димитрия Солунского (г. Тольятти).

Пропагандируя здоровый образ жизни, в юбилейном для предприятия году ТоАЗ помог открыть два уличных спорткомплекса в Комсомольском и Центральном районах Тольятти. Они предназначены для занятий воркаутом, баскетболом, мини-футболом и волейболом. Компания также выступила организатором и партнером спортивных турниров различных уровней. В их числе - международный турнир Ural FC 7, международный Кубок по хоккею с мячом, региональная парусная регата, межрегиональный открытый турнир по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира Ксении Поляковой, чемпионат ПФО по баскетболу, Х межрегиональный турнир по самбо на призы четырехкратного чемпиона мира Евгения Исаева и всероссийский марафон "Самарская Лука".

"Благотворительная деятельность и реализация общественных инициатив в регионе присутствия - обязательная повестка корпоративной политики "Тольяттиазота". Ежегодно компания становится победителем городского конкурса "Благотворитель года". В 2024 году ТОАЗ был отмечен и на уровне области, получив премию в самой социально ориентированной номинации - "Добро". Признание социальных проектов стало достойным продолжением признания производственных успехов компании - совсем недавно "Тольяттиазот" вошел в ТОП-3 регионального конкурса "Достояние губернии" в номинации "Промышленность", - прокомментировала итоги премии директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.