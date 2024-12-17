На М-5 вновь ограничат движение из-за снега

Во вторник, 17 декабря, с 11:00 продлено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км (м.р. Нефтегорский, м. р. Алексеевский, м. р. Борский), сообщает ФКУ "Поволжуправтодор" .
Ориентировочно ограничения будут действовать до 15:00 17 декабря.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.