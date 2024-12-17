На М-5 вновь ограничат движение из-за снега

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Во вторник, 17 декабря, с 11:00 продлено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км (м.р. Нефтегорский, м. р. Алексеевский, м. р. Борский), сообщает ФКУ "Поволжуправтодор" .