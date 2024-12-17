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Страхование Финансы

Россияне недовольны итогами года (44%), но с оптимизмом смотрят в будущее (59%) - опрос ВСК

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для большинства россиян прошедший 2024 год был скорее тревожным и не оправдал ожиданий - таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК среди своих клиентов (более 1,5 тыс. опрошенных по всей стране). Опрос проводился в онлайн-журнале Страхового Дома ВСК "ВыИскали". При этом большинство опрошенных оптимистически смотрят в будущее, а основные планы на следующий год связаны с учебой или ипотекой. А вот путешествовать в будущем году россияне будут реже.

Согласно итогам опроса Страхового Дома ВСК, почти 44% россиян считают, что прошедший 2024 год не оправдал их ожиданий. 12,5% респондентов, напротив, рассказали о переменах к лучшему, считая, что итоги года даже превзошли все их прогнозы. В целом, для 41% опрошенных прошедший год был скорее тревожным. По мнению 31% россиян, год прошел без каких-либо ярких событий и происшествий, 13% довольны 2024 годом (отмечают рост доходов, устройство личной жизни, укрепление здоровья, новые перспективы в карьере).

Большинство россиян - 59% - с оптимизмом ожидают наступления 2025 года, надеясь на перемены к лучшему во всех сферах (в личной жизни, финансовой сфере, политической обстановке в мире и стране). Еще 20% считают, что следующий год будет в целом похож на 2024-й, но не прогнозируют тревожных событий.

40% россиян в 2025 году не планируют путешествовать. Практически четверть опрошенных планируют поездки по России, 9% хотя бы раз за год собираются в зарубежное путешествие.

Среди основных планов россиян на следующий год самыми популярными стали:

  1. начать обучение новой специальности (12,5%);
  2. оформить или закрыть ипотеку (12%);
  3. завершить учебу, получить диплом (8,3%);
  4. сменить сферу деятельности (7,5%);
  5. вступить в брак (5,8%).

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