Авито Работа поздравила сотрудников служб доставки с Днём курьера

Авито Работа поздравила сотрудников служб доставки с профессиональным праздником — Днём курьера, который отмечается 17 декабря. В подарок на платформе запустили новый спецпроект "Курьеры для курьеров". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В основу инициативы лег видеоролик с уличными интервью реальных людей. По словам организаторов, проект был создан, чтобы подчеркнуть важность труда сотрудников доставки и подарить немного тепла тем, кто каждый день заботится о жителях России, доставляя нужные вещи.

Авито Работа выпустила видеоролик, в котором ведущие взяли уличные интервью у пользователей сервисов доставки и самих курьеров. Герои видео поделились трогательными, забавными и вдохновляющими историями, связанными с взаимодействием курьеров и пользователей, а также выразили благодарность сотрудникам служб доставки за их работу.

В честь профессионального праздника организаторы также вручили подарки курьерам, выполняющим заказы в морозный зимний сезон. Герои видео получили теплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги от Авито Работы. Подарки ведущие передали и пользователям доставки, принявшим участие в съемках, с просьбой подарить их курьерам при следующем заказе товаров.

Чтобы поздравить сотрудников доставки со всей страны, в рамках проекта Авито Работа запустила специальный чат-бот в Telegram. При его активации каждый курьер сможет принять участие в розыгрыше призов — современных мопедов и эксклюзивного мерча. Для получения подарка от участников потребуется подтверждение того, что они действительно работают в любом сервисе доставки в качестве курьера. Полные правила конкурса можно изучить по ссылке.

"В условиях активного развития электронной коммерции растут требования пользователей к скорости и качеству доставки. Вместе с тем всё более значимой становится и работа курьеров. Сегодня на Авито Работе вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда. Проект ко Дню курьера — наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду и привлечь внимание к тем, кто ежедневно делает нашу жизнь проще и комфортнее", — отметила Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга Авито Работы.