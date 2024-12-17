16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участники стратегической сессии обсудили региональную стратегию НТР Мошенники обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки На АвтоВАЗе объяснили, почему Niva Travel стали дороже АвтоВАЗ выпустит 12 новых моделей до 2030 года В региональном центре "Мой бизнес" пройдет новогодняя ярмарка фермерской продукции

Экономика и бизнес

Авито Работа поздравила сотрудников служб доставки с Днём курьера

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Работа поздравила сотрудников служб доставки с профессиональным праздником — Днём курьера, который отмечается 17 декабря. В подарок на платформе запустили новый спецпроект "Курьеры для курьеров". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В основу инициативы лег видеоролик с уличными интервью реальных людей. По словам организаторов, проект был создан, чтобы подчеркнуть важность труда сотрудников доставки и подарить немного тепла тем, кто каждый день заботится о жителях России, доставляя нужные вещи.

Авито Работа выпустила видеоролик, в котором ведущие взяли уличные интервью у пользователей сервисов доставки и самих курьеров. Герои видео поделились трогательными, забавными и вдохновляющими историями, связанными с взаимодействием курьеров и пользователей, а также выразили благодарность сотрудникам служб доставки за их работу.

В честь профессионального праздника организаторы также вручили подарки курьерам, выполняющим заказы в морозный зимний сезон. Герои видео получили теплые перчатки, шапки, портативные зарядные устройства и краги от Авито Работы. Подарки ведущие передали и пользователям доставки, принявшим участие в съемках, с просьбой подарить их курьерам при следующем заказе товаров.

Чтобы поздравить сотрудников доставки со всей страны, в рамках проекта Авито Работа запустила специальный чат-бот в Telegram. При его активации каждый курьер сможет принять участие в розыгрыше призов — современных мопедов и эксклюзивного мерча. Для получения подарка от участников потребуется подтверждение того, что они действительно работают в любом сервисе доставки в качестве курьера. Полные правила конкурса можно изучить по ссылке.

"В условиях активного развития электронной коммерции растут требования пользователей к скорости и качеству доставки. Вместе с тем всё более значимой становится и работа курьеров. Сегодня на Авито Работе вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда. Проект ко Дню курьера — наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду и привлечь внимание к тем, кто ежедневно делает нашу жизнь проще и комфортнее", — отметила Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга Авито Работы.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5