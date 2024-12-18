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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Бизнесмен из Перми купил дезинфекционный центр в Самаре

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Владелец крупных объектов недвижимости в Перми Всеволод Юшков приобрел "Самарский дезинфекционный центр" (борьба с грызунами и насекомыми). Акции АО были куплены на торгах Росимущества, стоимость покупки на торгах возросла в 10 раз — до 55 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Издание пишет, что  бизнесмен, являющийся учредителем 15 действующих организаций, осуществляющих деятельность в Прикамье, Мордовии и Москве и ставший владельцем 100% долей АО, не раскрывает планы относительно купленного актива, а эксперты полагают, что он приобретен ради недвижимости в центре Самары: его помещения можно использовать для любых проектов.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ранее действующая организация находилась в собственности Российской Федерации. Общество, созданное в 2021 году, занимается дезинфекцией, дезинсекцией, дератизацией зданий и промышленного оборудования. Гендиректором с даты регистрации является Александр Замуриев. Согласно финансовому отчету, выручка компании в 2023 году составила 13 млн руб., чистый убыток — 992 тыс. руб.

Согласно информации на официальном сайте "Самарского дезинфекционного центра", учреждение действует с 1932 года, в 2005-м было передано в ведение Роспотребнадзора. В настоящее время центр осуществляет различные дезинфекционные услуги, входит в Национальную организацию дезинфекционистов (НОД). Как следует из формы раскрытия информации, опубликованной на сайте, предприятие находится в административном здании по ул. Арцыбушевской, 13. Общая площадь помещений составляет 1,7 тыс. кв. м, включая отдельное складское. Фактическая среднесписочная численность работников АО на третий квартал 2024 года — девять человек.

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