Прокуратура начала проверку из-за прорыва отопления в самарской школе

В Самаре прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в школе.

В соцсетях появилась информация о том, что в школе №64 прорвало отопительную трубу в раздевалке и спортзале.

На место происшествия выехали представители прокуратуры для оценки ситуации и принимаемых администрацией мер для устранения аварии. Директору школы внесли представление.

Сейчас прорыв уже устранен. Образовательный процесс не прерывался.