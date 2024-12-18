"Рядом и по-домашнему": Агророс Банк открыл новое отделение в Волгоградской области

2 декабря 2024 года Агророс Банк открыл третье отделение в Волгоградской области — офис располагается в г. Волжский. Расширение сети отделений соответствует одной из главных стратегий — стать по-настоящему домашним для клиентов в своих регионах, сообщили в пресс-службе банка.
АО "Банк "Агророс" (лицензия Банка России № 2860) — стабильная, успешно развивающаяся кредитная организация, предлагающая широкий перечень современных банковских продуктов для всех категорий клиентов: от частных лиц до крупного бизнеса.
При этом банк специализируется на сотрудничестве с ИП и юридическими лицами, предлагая им самые выгодные продукты: индивидуальное решение по залоговому кредитованию, РКО и ВЭД.
Привлекательный курс обмена валют — еще одна из "фишек" Агророс Банка, занявшего первую позицию в топ-5 в премии "Курс валют. Лучшие условия обмена" за 2023 год от Банки.ру.
За 30 лет работы банк вырос из региональной саратовской компании до федерального финансового учреждения — по всей стране уже действует 22 отделения Агророс Банка. При этом сохраняется главное — обязательное погружение в специфику региона присутствия.
Первый офис в Волгограде, на ул. Коммунистическая, появился в 2017 году и сразу стал для жителей города домашним банком. Отделение — это не просто офисы с клиентскими менеджерами, но и место, куда каждый клиент может прийти лично и получить качественную услугу или консультацию.
"В сотрудничестве с нашими клиентами, мы учитываем уникальные особенности региона и предлагаем наиболее эффективные финансовые решения. Работая в Волгограде с 2017 года, мы видим, что запрос от волгоградских предпринимателей есть, поэтому приняли решение открыть один офис", — отметил Директор по развитию бизнеса ДО "Волгоградский" АО "Банк "Агророс" Антон Миронов.
В 2024 году в Волгоградской области появилось сразу два новых офиса: в октябре открылся ДО "Красноармейский" — в г. Волгограде на бульваре Энгельса, а в декабре принял первых клиентов ДО "Мира, 74" в г. Волжском.
Руководят отделениями опытные управляющие с большим опытом работы. Домашний формат поддерживается и внутри коллектива, рассказывают сотрудники. "Агророс Банк — это надежная, проверенная временем компания, где ощущаешь поддержку и возможность для развития. Это команда профессионалов с крепкими ценностями сплоченного коллектива", — говорит Антон Миронов.
С ним согласен и Сергей Растегаев, управляющий ДО "Красноармейский": "Банк Агророс — это комфортный финансовый комплекс для наших клиентов. С нами легко развивать бизнес в любой точке России, потому что мы оказываем поддержку каждому!"
Такой подход помогает выстроить прямое и доверительное общение с клиентами, которого сегодня порой не хватает — банков много, а по-настоящему живых, домашних — мало.
"Банков, в которые можно позвонить, написать смс, много, но сегодня бизнесу не хватает живого общения с банкирами. Когда в Волгоградской области открылся третий дополнительный офис Агророс Банка, у предпринимателей города Волжский появилась возможность лично прийти в отделение, задать вопросы и получить на них ответы", — делится Дарья Погудина, управляющая ДО "Мира, 74" АО "Банк "Агророс".
Сохраняя сеть отделений, руководство Агророс Банка видит большой потенциал в Волгоградской области, а потому есть планы и дальше развиваться в этом регионе, подчеркнули в пресс-службе.
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