"Рядом и по-домашнему": Агророс Банк открыл новое отделение в Волгоградской области

2 декабря 2024 года Агророс Банк открыл третье отделение в Волгоградской области — офис располагается в г. Волжский. Расширение сети отделений соответствует одной из главных стратегий — стать по-настоящему домашним для клиентов в своих регионах, сообщили в пресс-службе банка.

АО "Банк "Агророс" (лицензия Банка России № 2860) — стабильная, успешно развивающаяся кредитная организация, предлагающая широкий перечень современных банковских продуктов для всех категорий клиентов: от частных лиц до крупного бизнеса.

При этом банк специализируется на сотрудничестве с ИП и юридическими лицами, предлагая им самые выгодные продукты: индивидуальное решение по залоговому кредитованию, РКО и ВЭД.

Привлекательный курс обмена валют — еще одна из "фишек" Агророс Банка, занявшего первую позицию в топ-5 в премии "Курс валют. Лучшие условия обмена" за 2023 год от Банки.ру.

Дарья Погудина, Управляющий ДО "Мира, 74"

За 30 лет работы банк вырос из региональной саратовской компании до федерального финансового учреждения — по всей стране уже действует 22 отделения Агророс Банка. При этом сохраняется главное — обязательное погружение в специфику региона присутствия.

Первый офис в Волгограде, на ул. Коммунистическая, появился в 2017 году и сразу стал для жителей города домашним банком. Отделение — это не просто офисы с клиентскими менеджерами, но и место, куда каждый клиент может прийти лично и получить качественную услугу или консультацию.

"В сотрудничестве с нашими клиентами, мы учитываем уникальные особенности региона и предлагаем наиболее эффективные финансовые решения. Работая в Волгограде с 2017 года, мы видим, что запрос от волгоградских предпринимателей есть, поэтому приняли решение открыть один офис", — отметил Директор по развитию бизнеса ДО "Волгоградский" АО "Банк "Агророс" Антон Миронов.

В 2024 году в Волгоградской области появилось сразу два новых офиса: в октябре открылся ДО "Красноармейский" — в г. Волгограде на бульваре Энгельса, а в декабре принял первых клиентов ДО "Мира, 74" в г. Волжском.

Руководят отделениями опытные управляющие с большим опытом работы. Домашний формат поддерживается и внутри коллектива, рассказывают сотрудники. "Агророс Банк — это надежная, проверенная временем компания, где ощущаешь поддержку и возможность для развития. Это команда профессионалов с крепкими ценностями сплоченного коллектива", — говорит Антон Миронов.

С ним согласен и Сергей Растегаев, управляющий ДО "Красноармейский": "Банк Агророс — это комфортный финансовый комплекс для наших клиентов. С нами легко развивать бизнес в любой точке России, потому что мы оказываем поддержку каждому!"

Такой подход помогает выстроить прямое и доверительное общение с клиентами, которого сегодня порой не хватает — банков много, а по-настоящему живых, домашних — мало.

"Банков, в которые можно позвонить, написать смс, много, но сегодня бизнесу не хватает живого общения с банкирами. Когда в Волгоградской области открылся третий дополнительный офис Агророс Банка, у предпринимателей города Волжский появилась возможность лично прийти в отделение, задать вопросы и получить на них ответы", — делится Дарья Погудина, управляющая ДО "Мира, 74" АО "Банк "Агророс".

Сохраняя сеть отделений, руководство Агророс Банка видит большой потенциал в Волгоградской области, а потому есть планы и дальше развиваться в этом регионе, подчеркнули в пресс-службе.