16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Путешествия: Самарская область вошла в топ популярных туристических направлений в 2024 году В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов Стоимость проезда в Самаре увеличат до 40 рублей В поселке Курумоч санитарные службы сносят кошачьи домики На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка "Лица Армии"

Общество

На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка "Лица Армии"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 201
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 декабря, на медиаэкранах на площади Славы в Самаре начала работу цифровая фотовыставка "Лица Армии", подготовленная при поддержке Народного фронта и Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. Общественная организация "Народный фронт" занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, в том числе военнослужащим 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады, чьи портреты представлены на выставке.

"Невозможно рассказать обо всех. Нереально поговорить с каждым. Но всегда есть несколько секунд, чтобы нажать кнопку на фотоаппарате и сохранить для истории лица тех, кто нас защищает" - эти слова Олега Ракшина, фотографа и автора представленных на экспозиции фотографий, стали девизом фотопроекта "Лица Армии". Проект уже был представлен на ВДНХ и на выставочных площадках Самарской области: в Самарском областном художественном музее,  в Доме офицеров Самарского гарнизона, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. На склоне пл. Славы цифровая экспозиция представлена фотографиями 40 бойцов. Олег Ракшин, участник СВО, доброволец, самарский фотограф и режиссер, все фотографии выставки "Лица Армии" сделал на передовой. "Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии - фотографии, которые уже стали частью великой истории России", - считает автор.

Спонсорскую поддержку в проведении выставки оказала Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий, которая на постоянной основе занимается благотворительностью: отправляет гуманитарную помощь в прифронтовые области, поддерживает подрастающее поколение Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской  и Херсонской областей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5