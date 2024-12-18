"Ладья" обыграла "Толпар" - 5:2

В среду, 18 декабря, хоккеисты "Ладьи" на выезде одолели "Толпар", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Подопечные Сергея Лопушанского владели инициативой на протяжении большей части стартового периода и свое преимущество они смогли превратить в два безответных гола. На 13-й минуте Ярослав Шагаев поразил дальнюю "девятку", а спустя 56 секунд уже Михаил Ворфоломеев на скорости объехал одного из защитников уфимцев и бросил четко между щитков вратаря "Толпара" — 0:2.

В начале второй трети отрыв "Ладьи" подрос еще. Тольяттинцы разыгрывали лишнего, пока до шайбы не добрался Александр Государев — нападающий зарядил с кистей без шансов для Никиты Ченцова, которого затем в рамке заменил Иван Ткач-Ткаченко. 0:3. Далее "Толпар" постепенно выровнял игру, однако успешные действия обороны "Ладьи" и Данилы Овчарика не позволили отличиться уфимцам до перерыва.

И все-таки на старте третьего игрового отрезка хозяева одну шайбу отквитали усилиями Дмитрия Пыхтина, но тольяттинская "молодежка" быстро ответила своим взятием ворот — Владислав Федоров на скорости выкатился на ударную позицию и бросил точно в цель. 1:4. Однако вскоре хоккеисты "Толпара" вновь забили и теперь сделали это в большинстве. Гол на свой счет записал Александр Жаровский — 2:4. За четыре с половиной минуты уфимцы атаковали уже вшестером и вскоре пропустили. Марат Павлов поразил пустой створ и установил окончательный результат — 2:5. "Ладья" впервые в сезоне обыгрывает "Толпар".

Свой следующий матч тольяттинцы проведут 25 декабря на домашней площадке, соперником станет "Ирбис".