16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Плакса" за кадром: как снимали молодежный музыкальный сериал-хит от Сергея Жукова Дети — ваши будущие клиенты: "Ростелеком" изучил особенности медиапотребления поколения Альфа "Ростелеком" автоматизировал управление сетью насосных станций в Нижегородской области T1 Иннотех представляет Мапиус, платформу для управления API Нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Плакса" за кадром: как снимали молодежный музыкальный сериал-хит от Сергея Жукова

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сергей Жуков, Агата Муцениеце, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и многие другие участники проекта рассказали о закадровых секретах и съемках двух сезонов музыкального подросткового драмеди "Плакса" (16+), которые доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). 19 декабря 2024 года состоится премьера фильма о фильме, в котором можно узнать интересные детали, как из школьного клипа вырос целый сериал и почему тема буллинга стала ключевой в первом сезоне.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В фильме о создании двух сезонов молодежного хита также расскажут креативный продюсер проекта Вадим Бакунев, режиссер-постановщик Андрей Силкин, актеры Диана Енакаева, Афина Лукиди и Адам Кумаев.

Сергей Жуков, шоураннер и генеральный продюсер сериала:

"Сериал "Плакса" появился очень вовремя — и это видно по обратной связи, которую мы получаем в сотнях тысяч комментариев, мы почувствовали настоящую народную любовь. Тема школьного буллинга, травли подростка, поднятая в первом сезоне, выстрелила так, что услышала вся страна: это обсуждалось в каждой школе, учителя поднимали этот вопрос на своих собраниях. Мне как отцу важна обратная связь от родителей, которые говорят, что получили пример для разговора с детьми, что правильно, а что неправильно в их поведении. Огромное спасибо всем, кто поверил в наш проект и уже ждёт третий сезон".

Агата Муцениеце, актриса:

"Все подростки в той или иной мере сталкиваются с буллингом, я не была исключением. Мне было около 12-13 лет, когда одна компания старшеклассниц полюбила что-то мне крикнуть вслед, посмеяться над моей одеждой. Но я не постеснялась жаловаться, и они от меня отстали, сказали что я ябеда".

Первый сезон "Плаксы" вышел в сентябре 2023 года. Проект собрал более 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и эфире телеканала СТС. Второй сезон сериала вышел в этом году 9 декабря и занял первую строчку в рейтинге "Кинопоиск Pro" за премьерную неделю.

Два сезона сильно отличаются друг от друга, но их объединяют общие герои и обилие музыкального материала, написанного специально для проекта. В первом сезоне сериала можно услышать и увидеть 12 песен с клипами, а во второй части — 15 видеоклипов, а композиций еще больше. Главное отличие между сезонами — трансформация характера заглавной героини: Маша становится антагонистом по отношению к себе прежней.

Ника Жукова, исполнительница главной роли:

"Второй сезон начинается с того, что Маша с группой едет на долгожданный конкурс в Москву. Всё вроде бы должно быть хорошо, но тут у моей любимой Машки сносит крышу. В первый же день мы выступаем с Бастой, и он даже приглашает мою героиню записать с ним совместный хит".

В поддержку тех, кто пережил травматичный опыт буллинга, онлайн-кинотеатр Wink.ru, НМГ и СТС запустили социальный проект янеплакса.рф. В настоящий момент сайт посетили уже более 70 тысяч человек. Также был запущен подкаст "Честно о буллинге" с ведущей Алиной Луну — автором сценария "Плаксы".

Постер

Фото со съемок

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5