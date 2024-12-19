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Образование Общество

В Самаре открылся первый кадетский класс Росгвардии

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 учеников 7 "Д" класса самарского лицея № 124 имени подполковника полиции Дениса Лазутина приняли присягу, вступив в первый кадетский класс Росгвардии в Самаре, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Открытие первого кадетского класса Росгвардии — важное событие в Самаре, где патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Ребята сделали взрослый шаг вступив в ряды кадетов, выбрали путь чести, дисциплины и служения. Путь, который требует силы воли, упорства и готовности к преодолению трудностей. Уверен, здесь они обретут не только новые знания и навыки, но и верных друзей и надёжных товарищей", — отметил и. о. главы Самары Иван Носков.

Это первый профильный кадетский класс в Самаре, помимо общеобразовательной программы, школьники будут изучать военно-прикладные дисциплины. Новые предметы им будут преподавать сотрудники Росгвардии.

После принятия присяги, кадеты вместе с почетными гостями возложили цветы к мемориальной доске подполковнику полиции Денису Лазутину.

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