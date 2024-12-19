В Самаре открылся первый кадетский класс Росгвардии

28 учеников 7 "Д" класса самарского лицея № 124 имени подполковника полиции Дениса Лазутина приняли присягу, вступив в первый кадетский класс Росгвардии в Самаре, сообщает мэрия города.
"Открытие первого кадетского класса Росгвардии — важное событие в Самаре, где патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Ребята сделали взрослый шаг вступив в ряды кадетов, выбрали путь чести, дисциплины и служения. Путь, который требует силы воли, упорства и готовности к преодолению трудностей. Уверен, здесь они обретут не только новые знания и навыки, но и верных друзей и надёжных товарищей", — отметил и. о. главы Самары Иван Носков.
Это первый профильный кадетский класс в Самаре, помимо общеобразовательной программы, школьники будут изучать военно-прикладные дисциплины. Новые предметы им будут преподавать сотрудники Росгвардии.
После принятия присяги, кадеты вместе с почетными гостями возложили цветы к мемориальной доске подполковнику полиции Денису Лазутину.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения