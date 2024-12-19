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Образование Общество

"Тольяттиазот" провел экскурсии для школьников Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках профориентационной работы "Тольяттиазот" организовал экскурсии для учеников образовательных учреждений Тольятти. Предприятие посетили более 200 старшеклассников из 13 школ города, включая микрорайон Поволжский.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Экскурсии, которые проходили на протяжении двух недель, состояли из нескольких этапов. Стартовало знакомство с Компанией с просмотра профориентационных видеороликов, где доступным языком и с яркими примерами рассказывается о ключевой продукции и базовых профессиях ТОАЗа. Здесь у школьников была возможность встретиться с молодыми сотрудниками, которые начали трудовой путь совсем недавно. Они делились своим опытом прохождения стажировки, впечатлениями от первых дней работы на предприятии и отвечали на интересующие вопросы.

Далее для старшеклассников была организована обзорная экскурсия по промплощадке. Во время поездки школьников сопровождал гид, который рассказывал значимые факты о "Тольяттиазоте", особенностях производства минеральных удобрений и технологических процессах.

Обширная программа продолжилась в центральной лаборатории ТОАЗа, где сотрудники Компании демонстрировали химические опыты и проводили мастер-классы. Большинство из них было связано с карбамидом. Например, школьники научились определять прочность его гранул. Также в качестве материала для экспериментов использовалась твердая углекислота, или "сухой лед".

Завершались экскурсии общим фото на фоне инсталляции — золотого дерева династий "Тольяттиазота".

"Мы предоставляем школьникам уникальную возможность заглянуть во взрослую жизнь, почувствовать себя химиками и увидеть самые интересные процессы производства изнутри. После экскурсий мы получаем положительную обратную связь как от учителей, так и от самих старшеклассников, для многих из которых поездка в "Тольяттиазот" становится решающей в выборе профессии. Занимаясь ранней профориентацией, Компания не только решает свой вопрос укомплектования штата, но и предоставляет возможность остаться работать в родном городе", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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