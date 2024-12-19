"Тольяттиазот" провел экскурсии для школьников Тольятти

В рамках профориентационной работы "Тольяттиазот" организовал экскурсии для учеников образовательных учреждений Тольятти. Предприятие посетили более 200 старшеклассников из 13 школ города, включая микрорайон Поволжский.

Экскурсии, которые проходили на протяжении двух недель, состояли из нескольких этапов. Стартовало знакомство с Компанией с просмотра профориентационных видеороликов, где доступным языком и с яркими примерами рассказывается о ключевой продукции и базовых профессиях ТОАЗа. Здесь у школьников была возможность встретиться с молодыми сотрудниками, которые начали трудовой путь совсем недавно. Они делились своим опытом прохождения стажировки, впечатлениями от первых дней работы на предприятии и отвечали на интересующие вопросы.

Далее для старшеклассников была организована обзорная экскурсия по промплощадке. Во время поездки школьников сопровождал гид, который рассказывал значимые факты о "Тольяттиазоте", особенностях производства минеральных удобрений и технологических процессах.

Обширная программа продолжилась в центральной лаборатории ТОАЗа, где сотрудники Компании демонстрировали химические опыты и проводили мастер-классы. Большинство из них было связано с карбамидом. Например, школьники научились определять прочность его гранул. Также в качестве материала для экспериментов использовалась твердая углекислота, или "сухой лед".

Завершались экскурсии общим фото на фоне инсталляции — золотого дерева династий "Тольяттиазота".

"Мы предоставляем школьникам уникальную возможность заглянуть во взрослую жизнь, почувствовать себя химиками и увидеть самые интересные процессы производства изнутри. После экскурсий мы получаем положительную обратную связь как от учителей, так и от самих старшеклассников, для многих из которых поездка в "Тольяттиазот" становится решающей в выборе профессии. Занимаясь ранней профориентацией, Компания не только решает свой вопрос укомплектования штата, но и предоставляет возможность остаться работать в родном городе", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.