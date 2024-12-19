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Образование Общество

Новый технопарк СамГМУ займется разработкой инновационных медицинских решений

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России открылся новый научно-производственный технопарк на базе Передовой медицинской инженерной школы (ПМИШ) университета. Создание нового технопарка СамГМУ позволит усилить инженерную деятельность университета: здесь будет вестись разработка высокотехнологичных медицинских приборов, аппаратно-программных комплексов и других инновационных и импортозамещающих изделий.

Фото: предоставлено СамГМУ

В открытии технопарка приняли участие вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов и врио руководителя департамента науки Самарской области Марк Шлеенков.

"На федеральном уровне определена концепция технологического развития, которая будет работать не только на импортозамещение, импортонезависимость, но и импортоопережение, — отметил Антон Емельяненко. — Технопарк СамГМУ станет важным звеном научно-технологического развития, поскольку перед ним стоит задача не только проведения поисковых, фундаментальных исследований, но и их апробация, подготовка прототипов и опытно промышленных образцов. То, что мы видим на базе СамГМУ, — это и есть пример успешной практики, когда университет не только готовит кадры и занимается просвещением, но и развивает промышленные площадки. На базе университета создается замкнутая структура по формированию научно-технологического задела. Его результатом становятся продукты, которые в дальнейшем применяются в медицинской промышленности".

Ректор СамГМУ сообщил, что помимо разработки высокотехнологичных проектов новое подразделение будет проводить поисковые исследования, осуществлять быстрое макетирование, экспресс-прототипирование, готовить образцы для проведения доклинических и токсикологических исследований, производить экспериментальные и опытные партии в том числе для внешних заказчиков. Тогда как Институт инновационного развития СамГМУ сосредоточится на разработках, уже прошедших апробацию. Это оптимизирует работу и ускорит текущие процессы разработки новых продуктов и их вывода на рынок.

"Мы сегодня значительно нарастили количество новых проектов. Многие из них генерируются кафедрами, ПМИШ, молодежными движениями, стартап-центром. Было принято решение для этих проектов создать новое структурное подразделение. Оно позволит значительно ускорить процесс выхода на рынок, усовершенствовать взаимодействие с индустриальными партнерами, быть более свободными и маневренными в ведении коммерческой деятельности и развитии конкурентоспособного производства в области медицины и здравоохранения, — отметил Александр Колсанов. — Уверен, что новый технопарк станет важным шагом к укреплению позиций региона в сфере высоких технологий и медицинского обслуживания, будет способствовать развитию отечественной экономики и улучшению качества медицинской помощи".

В новом технопарке СамГМУ также можно заказать услуги по методологическому сопровождению разработок, реверс-инжинирингу и 3D-моделированию, здесь сопроводят в получении регистрационного удостоверения, окажут технический и технико-экономический консалтинг, обеспечат сопровождение при постановке на производство. Инженеры медицинского профиля смогут здесь пройти дополнительное практическое обучение и повысить свою квалификацию.

Технопарк имеет технологические возможности для осуществления таких производственных опций, как крупно- и мелкогабаритное высокоточное 3D-сканирование, моделирование и печать, литье в силиконовые формы, литье силиконов, лазерная резка, гравировка, сварка, токарно-фрезерная обработка. Кроме того, есть возможность привлечения технологий Центра серийного производства СамГМУ для комплексной обработки металлов, пластмасс и резин, сборочного производства, контроля качества по ГОСТ ISO 13485-2017 и ГОСТ ISO 9001-2015.

Руководителем технопарка назначен Сергей Рубцов. Всего в настоящий момент здесь работают 15 высококвалифицированных сотрудников. В подразделении размещены более 20 единиц специализированного оборудования. Общая площадь технопарка составляет 300 квадратных метров.
Научно-производственный технопарк СамГМУ открылся в рамках федерального проекта по созданию Передовых инженерных школ. Деятельность ПИШ стала еще одним уверенным шагом университета в реализации модели первого медицинского технологического университета.

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