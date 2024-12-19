Матч ХК "Лада" с "Витязем" перенесли на январь

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ "Лада" — "Витязь" (Московская область) перенесен в связи с достигнутой между хоккейными клубами договоренностью, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Вместо 19 декабря 2024 г. встреча команд состоится 18 января 2025 года. Время начала игры — 17:00.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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