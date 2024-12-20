Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

В пятницу, 20 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам органов безопасности.
Глава региона напомнил, что на протяжении всей истории своего существования органы госбезопасности играли важнейшую роль в деле защиты национальных интересов, упрочении основ государства, обеспечении безопасности личности и общества.
"Сегодня сотрудники ФСБ достойно проявляют себя в самых сложных, зачастую связанных с риском для жизни, ситуациях, в том числе в зоне специальной военной операции. В условиях новых глобальных угроз и вызовов, с которыми сталкивается наша страна, вы выполняете крайне ответственную миссию, требующую незаурядных профессиональных качеств, хладнокровия и мужества", - подчеркнул он.
Вячеслав Федорищев поблагодарил всех причастных за верность долгу, напряженный труд и высокую самоотдачу при выполнении служебных обязанностей.
"Равняясь на ветеранов ФСБ, продолжая заложенные ими традиции, вы ведете эффективную борьбу с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, умело противодействуете разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, решительно пресекаете противоправные посягательства на наш конституционный строй. Уверен, что ваши знания, опыт, высочайшая компетентность и впредь будут способствовать укреплению социальной и политической стабильности в Самарской области и стране в целом", - заключил губернатор.
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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!