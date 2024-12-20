Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

В пятницу, 20 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам органов безопасности.

Глава региона напомнил, что на протяжении всей истории своего существования органы госбезопасности играли важнейшую роль в деле защиты национальных интересов, упрочении основ государства, обеспечении безопасности личности и общества.

"Сегодня сотрудники ФСБ достойно проявляют себя в самых сложных, зачастую связанных с риском для жизни, ситуациях, в том числе в зоне специальной военной операции. В условиях новых глобальных угроз и вызовов, с которыми сталкивается наша страна, вы выполняете крайне ответственную миссию, требующую незаурядных профессиональных качеств, хладнокровия и мужества", - подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев поблагодарил всех причастных за верность долгу, напряженный труд и высокую самоотдачу при выполнении служебных обязанностей.

"Равняясь на ветеранов ФСБ, продолжая заложенные ими традиции, вы ведете эффективную борьбу с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, умело противодействуете разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, решительно пресекаете противоправные посягательства на наш конституционный строй. Уверен, что ваши знания, опыт, высочайшая компетентность и впредь будут способствовать укреплению социальной и политической стабильности в Самарской области и стране в целом", - заключил губернатор.