16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара вошла в ТОП-10 городов России, где жители чаще всего делегируют звонки голосовому помощнику Приложение билайна получило гран-при премии "Золотое приложение" ИТ-холдинг Т1 - победитель трех номинаций Национальной Банковской премии-2024 Прайм-тайм для бизнеса: "Ростелеком" представил исследование лучших практик корпоративного телевидения Офис ИТ-холдинга Т1 в списке лучших штаб-квартир России

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самара вошла в ТОП-10 городов России, где жители чаще всего делегируют звонки голосовому помощнику

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "МТС", цифровая экосистема, провела опрос о мобильных привычках пользователей смартфонов. В результате исследования выяснилось, что жители Самарской области, как и представители других регионов, стали в 2,5 раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей.

Фото: предоставлено МТС

Главными причинами перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Самара же вошла в ТОП-10 городов страны, где такую функцию использовали чаще всего.

В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря. Респонденты отметили, что перевод звонков позволяет им сосредоточиться на важных делах, передавая обработку входящих звонков надежному помощнику.

Аналитики отметили, что разные поколения имеют свои предпочтения в общении. Жители Самарской области в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения для общения.

Самарские женщины оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%. Мужчины же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры, решить которую помогают цифровые решения. Например, сервис МТС Секретарь предоставляет возможность записи сообщений в текстовом и аудиоформате, обеспечивая удобный доступ к информации даже в те моменты, когда нет возможности сразу ответить на звонок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5