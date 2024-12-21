В Самаре показали первые эпизоды сериала "Ландыши. Такая нежная любовь"

В пятницу, 20 декабря, состоялся предпремьерный спецпоказ первых двух серий картины онлайн-видеосервиса "Ростелекома" Wink. На большие экраны "Ландыши. Такая нежная любовь" выйдет в январе.

В первых сериях зритель познакомился с главными героями — Катей Орловой и Лехой Данилиным. Они — настоящие противоположности: Катя — богатая девушка из Лондона, Леха — обычный русский парень. Они случайно встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день.

После просмотра самарцы встретили исполнителей главных ролей — Нику Здорик и Сергея Городничего. Зрители поделились с актерами впечатлениями и задали вопросы. Так, Ника Здорик объяснила, почему картина носит именно такое название: "Ландыши — это название музыкального коллектива, который моя героиня, Катя, создает в военной части. Это необычный женский коллектив. Обязательно досмотрите сериал, уверенна, что вам понравится!"

Рассказали актеры и о самой сложной сцене на съемках. "Мы сидели вдвоем в настоящем танке и стреляли без подготовки, — вспоминает Ника. — Это было так страшно! Было всего два дубля, один — мой крупный план, второй — Сережа. Танк по-настоящему стрелял, у меня была истерика. Так что все эмоции, которые вы видите на экране, мы действительно пережили".

За лучшие вопросы Ника и Сергей дарили призы: сертификаты на бесплатный просмотр онлайн-кинотеатра Wink, кофферы. Автор самого оригинального вопроса получил умную колонку Маруся.

Сергей Городничий рассказал, какую цель во время съемок ставили режиссеры: "Мы хотели снять сериал про любовь и про людей. Чтобы это было как можно ближе к нам, обычным людям. Я сейчас вместе со зрителями посмотрел первые серии и, мне кажется, получилось достаточно живо! Что-то между мной и героиней Ники происходит — это главное!"

"Мне очень понравились живые актеры, закрученный сюжет, — делится впечатлениями Анна Абрашкина, студентка ПГУТИ. — В каждую секунду что-то происходит, это вдохновляет меня смотреть сериал дальше. Актеры — настоящие, их эмоции не поддельные! Люди ведут себя в жизни так же, как на экране, я им верю. Они — как мы, обычные люди".

Впереди у актеров — финальная презентация в Вологде, где и проходили съемки сериала. А затем — показ в Москве. Восьмисерийное драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" уже 1 января можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.ru.